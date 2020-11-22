Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал состав на матч с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоится сегодня, 22 ноября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 17:30 мск.

Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Александр Самонов.

Первое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, Данила Галенюк — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Максим Грошев — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Виктор Антипин.

Четвертое звено: Владимир Ткачев — Владислав Каменев — Артем Швец-Роговой, Антон Белов, Марат Хуснутдинов.

На данный момент подопечные Валерия Брагина занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков по итогам 27 встреч. В предыдущем матче армейцы дома проиграли челябинскому Трактору.

Подопечные Сергея Светлова идут десятыми на Востоке, имея в своем активе 24 очка после 29 матчей. В прошлой встрече хабаровчане одержали домашнюю победу над «Металлургом».