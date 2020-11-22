Российская фигуристка Алина Загитова выступила в первом отделении показательных выступлений на Гран-при России.

18-летняя спортсменка каталась с номером «Жизнь» под песню музыкальной группы M83 под названием Outro. Номер посвящен Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни матери хореографа группы Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза. Загитова чисто выполнила первый лутц и флип, но допустила падение на втором лутце.

Во втором отделении фигуристка, которая была приглашена в качестве специального гостя, выступит в образе Эсмеральды в номере под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Ранее Камила Валиева выступила на показательных выступлениях на Гран-при России в Москве. 14-летняя спортсменка откатала программу «Девочка на шаре», с которой она выступала на чемпионате мира 2020 года среди юниоров и завоевала золотую медаль.