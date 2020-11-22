В Академии Евгения Плющенко подвели итоги выступления своих подопечных на этапе Гран-при в Москве.

«Завершился этап серии Гран-При Rostelecom Cup в Москве. К сожалению, не все получилось. Не отчаиваемся, работаем дальше.

Спасибо зрителям за поддержку спортсменов и за теплые слова в адрес тренеров. Будем работать, стараться радовать болельщиков хорошими прокатами и достойными результатами», — гласит сообщение на странице Академии Плющенко в Instagram.

Отметим, лучший результат среди фигуристов группы Плющенко продемонстрировала Алена Косторная, которая завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Другая представительница Академии Плющенко Александра Трусова заняла четвертую позицию.