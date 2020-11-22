Российский боец Александр Емельяненко поделился мнением о драке между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым.

По словам Емельяненко, если обостряешь ситуацию настолько, как это сделал Харитонов, ты должен быть готов ко всему: к ударам и с левой, и с правой.

«А не стоять, яйца катать из одного кармана в другой», — добавил боец, слова которого приводит Vseprosport.

Емельяненко отметил, что не видел там кастета и ничего утверждать не будет. Боец считает, что неправильно открывать уголовное дело.

«Если есть какие-то вопросы, позови Яндиева на встречу, выясни с ним отношения. Есть миллион разных способов, как разрешить эту ситуацию. Но писать заявление в полицию, когда произошла обычная драка, как-то не по-мужски», — заявил Емельяненко.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.