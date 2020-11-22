Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.

По словам Медведевой, у нее были осложнения из-за спины, а также сильная простуда. Она отметила, что детали о простуде хотела опустить, так как ей 21 год, она молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно.

«Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трех недель. Через несколько дней, надеюсь, что буду в строю», — написала Медведева в «сториз» своего Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева заразилась коронавирусом. Также известно, что российская фигуристка продолжает восстановление после травмы спины.

Напомним, 19 ноября фигуристка отпраздновала свой 21-й день рождения. Ранее Евгения Медведева должна была участвовать в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве. Однако из-за травмы спины и общей неготовности спортсменка снялась с обоих этапов, после чего легла в клинику спинальной нейрохирургии на обследование. Позже у Медведевой обнаружили защемление нерва в позвоночнике.