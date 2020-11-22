Российский полузащитник Валерий Сарамутин, в данный момент выступающий за клуб второй лиги США «Остин Болд», рассказал о своем отстранении от матчей из-за нежелания поддерживать движение Black Lives Matter.

По словам Сарамутина, перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter, а он не сделал этого, и у клуба возникли вопросы, а тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением, после чего состоялась беседа и с президентом, который убеждал, что это проявление уважения, на что Сарамутин отвечал, что не понимает, зачем это нужно делать.

Футболист отметил, он нормально относится к происходящему в Америке, но считает, что летом эту ситуацию стали перегибать.

«В октябре сезон ЮСЛ завершился, я вернулся в Россию. Мой контракт с «Боулд» все еще действует, с будущим ситуация неясна», – сказал Сарамутин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».