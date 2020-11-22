В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и казанским «Ак Барсом» нападающий гостей Данис Зарипов установил уникальный рекорд.

Форвард отметился в этом матче голом и результативной передачей, благодаря чему довел число набранных очков за казанцев до 622 и стал лучшим бомбардиром в новейшей истории клуба. Зарипов обошел Алексея Морозова, у которого 621 очков за «Ак Барс» в высших дивизионах российского хоккея.

Отметим, матч между китайским клубом и «Ак Барсом» завершился победой казанской команды со счетом 5:2.

В данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова располагаются на первом месте в турнирной таблице Восточно конференции Континентальной хоккейной лиги с 44 очками после 29 матчей.