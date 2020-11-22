В рамках 15-го тура российской премьер-лиги волгоградский «Ротор» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0.

Волгоградский клуб владел мячом 49% времени против 51% у уральцев. «Ротор» нанес восемь ударов по воротам «Урала», четыре из которых пришлись в створ. Команда Юрия Матвеева пробила в сторону ворот подопечных Александра Хацкевича девять раз, в створ удалось попасть три раза.

После 15 туров екатеринбургский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 16 очков. Команда из Волгограда занимает 15-ю позицию с восемью баллами.

Следующий матч «Урал» проведет 29 ноября дома против «Сочи», «Ротор» в этот же день на выезде встретится с московским «Спартаком».