В матче девятого тура английской премьер-лиги лондонский «Фулхэм» дома потерпел поражение от «Эвертона» со счетом 2:3.

В составе лондонцев по мячу забили Бобби Рид с передачи Тома Кэрри на 15-й минуте и Рубен Лофтус-Чик с передачи Адемолы Лукмана на 70-й минуте. У ливерпульского клуба дубль оформил Доминик Кальверт-Льюин, который отличился на 1-й минуте с передачи Ришарлисона и на 29-й минуте с передачи Луки Диня.

Еще один мяч на 35-й минуте забил Абдулайе Дукуре с передачи Луки Диня.

Отметим, на 68-й минуте пенальти не реализовал футболист «Фулхэма» Иван Кавалейру.

После девяти матчей команда Карло Анчелотти занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. «Фулхэм» располагается на 17-й строчке с четырьмя очками.