В рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся российский коллектив Virtus.pro и европейская команда Nigma. Матч пройдёт в 22-00 по московскому времени.

Virtus.pro vs Nigma

Новый состав Virtus.pro, который, напомним, является бывшим составом VP.Prodigy открывающий матч EPIC League Season 2 первого дивизиона провёл достаточно успешно и обыграл двукратных чемпионов The International OG со счётом 2-0.

Через несколько дней молодые игроки обыграли «старичков» из состава Just Error со счётом 2-1 в близкой борьбе и последним событием стала победа над mudgolems с сухим результатом. В данный момент «медведи» имеют три победы и ноль поражений на турнире.

В открывающем сражении коллектив Куро KuroKy Салехи не смог войти в нужную колею и проиграл против европейского микса mudgolems со счётом 2-1, однако сразу после выиграл OG с результатом 2-1 и Alliance с сухим счётом.

Последним матчем для состава стала встреча против команды Алексея solo Березина, где финалисты The International выиграли с результатом 2-0.

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