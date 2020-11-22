В матче восьмого тура итальянской Серии A миланский «Интер» одержал победу над «Торино» со счетом 4:2.

В составе нерадзурри дубль оформил Ромелу Лукаку, который отличился на 67-й минуте с передачи Алексиса Санчеса и на 84-й минуте с пенальти. Еще по мячу забили Алексис Санчес на 64-й минуте и Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку на 90-й минуте.

У туринцев отличились Симоне Дзадза на второй добавленной к первому тайму минуте с передачи Симоне Верди и Кристиан Ансальди с пенальти на 62-й минуте.

После восьми матчей команда Антонио Конте идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А с 15 очками, «Торино» занимает 18-ю строчку с пятью баллами.

Следующий матч «Интер» проведет 25 ноября против «Реала» в Лиге чемпионов, «Торино» 26-го числа в Кубке Италии встретится с «Энтеллой».