Игрок команды Alliance Артём Fng Баршак поделился своим мнением относительно коронавирусной пандемии и проанализировал, как изменилась киберспортивная индустрия в 2020 году.

Благодаря тому, что локдаун пошел, границы закрыты, коронавирус и так далее, вскрылось очень много проблем киберспорта, над которыми именно в это время проще всего поработать, чтобы в будущем их избежать.

Вот Valve выкатила Diretide — неплохо, не могу сказать, что ужасный ивент, но, думаю, Valve может еще поработать и к концу ивента выкатить босса на пять дней, чтоб добить. Но это произошло после того, как люди начали форсить Valve: «Давайте говорить, говорите, что происходит, расскажите о планах».