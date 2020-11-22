Российский хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подытожил выступления на Гран-при России в Москве.

По словам Глейхенгауза, ему очень обидно, что Щербакова не смогла выступить из-за болезни, но здоровье важнее всего.

«Спасибо Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Николаю Колесникову и Арсению Федотову за отличное выступление в показательных выступлениях! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, мы вас очень ценим! Команда Тутберидзе навсегда!» — написал Глейхенгауз в своем Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что у российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония.

Отметим, в Академии Евгения Плющенко также подвели итоги выступления своих подопечных на этапе Гран-при в Москве.