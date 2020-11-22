В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:3.

В составе армейского клуба дубль оформил Владислав Каменев, который отличился на 46-й минуте в большинстве с передач Игоря Ожиганова и Антона Бурдасова и на 49-й минуте с передач тех же Бурдасова и Ожиганова. Еще по шайбе забросили Кирилл Марченко в большинстве с передачи Ивана Морозова на 16-й минуте и Иван Морозов в большинстве с передач Миро Аалтонена и Кирилла Марченко на 21-й минуте.

У хабаровчан дублем отличился Александр Горшков, отличившийся на 42-й минуте с передач Александра Полунина и Максима Игнатовича и на 50-й минуте.

После 28 матчей команда Валерия Брагина занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 37 очками, «Амур» располагается на десятой строчке на Востоке с 24 баллами.