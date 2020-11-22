Российская команда Natus Vincere проиграла европейской команде OG в рамках групповой стадии онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Команда Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко проиграла соперником с сухим счётом 0-2. Теперь украинский состав имеет три победы и одно поражение и занимает третье место в турнирной таблице.

Саппорт OG Йохан n0tail Сундштайн рассказал об итогах встречи с «Рождёнными Побеждать». По словам чемпиона The International игры оказались достаточно простыми и стадия пикобанов прошла в пользу европейской команды.

Эти две игры и правда выдались простыми. Не знаю, остальные матчи на этом турнире были очень тяжелыми для нас. Сегодня мы сыграли очень хорошо, и драфты вышли в нашу пользу. Игры не были сложными, не казалось, что мы теряем контроль.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.