Российская фигуристка Загитова показала подарки от поклонников после показательных выступлений на Гран-при России в Москве.

В своем Instagram Загитова поблагодарила поклонников, опубликовав фотографии, на которых она лежит лежит в куче сердец. Также Алине вручили огромный букет цветов.

«Просто спасибо», — написала фигуристка.

Отметим, 18-летняя спортсменка каталась с номером «Жизнь» под песню музыкальной группы M83 под названием Outro. Номер посвящен Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни матери хореографа группы Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза. Загитова чисто выполнила первый лутц и флип, но допустила падение на втором лутце.

Во втором отделении фигуристка, которая была приглашена в качестве специального гостя, выступила в образе Эсмеральды в номере под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

После выступления 18-летней Загитовой болельщики закидали лед арены «Мегаспорт» плюшевыми сердцами.