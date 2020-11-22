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  • 22:20,  22 ноября 2020
Бокс/MMA
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Глава UFC: Скоро мы встретимся с Хабибом и поговорим

Дана Уайт, UFC
Президент UFC Дана Уайт. Фото: скриншот видео

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о будущем российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я дам Хабибу время. Пусть соберется с мыслями. Мы скоро встретимся с ним. Поговорим», – сказал Уайт, слова которого приводит Allboxing.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.

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