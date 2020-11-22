Игрок команды Natus Vincere Богдан Iceberg Василенко поделился своими мыслями о киберспортивной жизни. Мидер заявил, что устал от Dota 2 и в данный момент не в полую силу выступает в рамках турниров и ждёт следующего игрового сезона.

Я еще не выиграл турниры, но мне уже лень играть. Меня вдохновит сезон DPC, даже если он будет в онлайне. Не знаю, у меня всегда было так: главная цель — «Инт», ты должен на него попасть и там хорошо выступить. На протяжении полугода я играю где-то на 60%. Постоянно стримлю — могу прямо перед турниром подрубить стрим на 3-4 часа.

Игрок также признался, что не может заставить себя отдаваться игре на все 100% и тем самым подставляет своих тиммейтов.

22 ноября Natus Vincere проиграла OG в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона с сухим счётом 0-2. Теперь украинский состав имеет три победы и одно поражение и занимает третье место в турнирной таблице.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.