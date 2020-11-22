В рамках 15-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2.

В составе дончан дубль оформил Хорен Байрамян, который отличился на 55-й минуте с передачи Даниила Глебова и на 76-й минуте.

Отметим, ранее воспитанник «Ростова» Хорен Байрамян выступал за казанский «Рубин», в котором играл с 2018 по 2019 год на правах аренды.

После 15 матчей команда Валерия Карпина располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков. Подопечные Леонида Слуцкого занимают десятую позицию с 21 баллом.

Следующий матч казанский клуб проведет 29 ноября дома против московского ЦСКА, команда из Ростова одним днем ранее дома примет московское «Динамо».