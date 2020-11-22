В матче девятого тура английской премьер-лиги «Лидс Юнайтед» дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» со счетом 0:0.

Почти 40 минут основного времени лондонцы провели в меньшинстве, так как на 52-й минуте встречи ивуарийский форвард гостей Николя Пепе боднул полузащитника «Лидса» Эзджана Алиоски и был удален.

После девяти туров команда Микеля Артеты располагается на 11-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиге, имея в активе 13 очков. Подопечные Марсело Бьелсы занимают 14-ю позицию и имеют в активе 11 баллов.

Следующий матч команда из Лондона проведет 26 ноября на выезде против норвежского «Мольде» в рамках группового этапа Лиги Европы, «Лидс» двумя днями позже в гостях сыграет с «Эвертоном» в АПЛ.