Поединок между российским чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом отменен.

Об этом сообщает MMA Island, который ссылается на источник из лагеря россиянина. Причины переноса поединка не уточняются, но журналист Ариэль Хельвани отмечает, что это не связано с травмой.

Напомним, Ян и Стерлинг должны были подраться 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе. Новая дата проведения поединка неизвестна, не исключено, что соперники подерутся в феврале на турнире UFC 258.

Уже сообщается, что заменить Яна и Стерлинга на турнире UFC 256 могут Дейвисон Фигередо и Брендон Морено, который проведут титульный бой в наилегчайшем весе.

Отметим, Петр Ян выиграл 15 поединков в смешанных единоборствах и один проиграл. У Алджамейна Стерлинга 19 побед и три поражения.