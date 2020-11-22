Игрок команды Team Secret по Dota 2 Михал Nisha Янковски стал лучшим игроком 2020 года в киберспортивной индустрии по версии ежегодной премии Esports Awards 2020.

20-летний польский игрок принял участие в 13 чемпионатах, из которых в девяти его команда стала победителем. Эксперты считают, что юный киберспортсмен за этого год заработал около $200 000 призовых.

Церемония награждения проходит с 20 по 22 ноября в онлайн-формате. Помимо награждения «Лучшего игрока года» также присутствовала награда «Лучший тренер года», которую занял наставник Team Secret Сонг Го Heen Ли.

Многие коллеги поддержали киберспортсмена и пожелали ему и в дальнейшем показывать невероятный перформанс на турнирах и выиграть вместе со своей командой The International.

Ранее украинский игрок состава Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался в своём твиттере, о том, что его не добавили в премию «Игрок года на ПК». По словам Костылева, организаторы некорректно подошли к выбору номинантов и принимали решение исключительно исходя из слишком маленькой дистанции.