Брагин: СКА непросто вошел в игру, но победа пришла благодаря большинству

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился мнением о победе над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

По словам Брагина, СКА непросто вошел в игру, в первом периоде было мало позитивного, но начиная со второго армейцы более или менее сыграли в свой хоккей. Он отметил, неплохо сработало большинство, поэтому и пришла победа.

«Подколзин уезжает на чемпионат мира, но пока молодежная тройка будет играть вместе. Они соскучились друг по другу, неплохо провели две-три смены в концовке прошлой игры, поэтому сегодня поставили их вместе», — сказал Брагин, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:3.