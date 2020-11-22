«Мы пожали руки, претензий не имею». Друг Харитонова о конфликте с Яндиевым

Друг бойца Bellator Сергея Харитонова Руслан Абдо отказался от претензий к экс-бойцу UFC Адаму Яндиеву в нанесении побоев.

«Мы пожали руки. Я напишу заявление, что претензий не имею. Здоровье уже лучше, нахожусь дома», — сказал Абдо, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Сергей Харитонов рассказал, что не собирает примиряться с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.

Отметим, Адам Яндиев в ходе конфликта нанес Абдо травмы, в частности перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии Абдо написал заявление в полицию.