Игрок команды Alliance Артём Fng Баршак поделился своим мнением о новой команде Алексея Solo Березина Just Error в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Баршак заметил, что коллектив в данный момент просто играют без каких-либо серьёзных ожиданий на данный момент.

Мне кажется, что у людей очень большие ожидания от этого состава, но судя по интервью RAMZEs, у них не супербольшие ожидания. Ребята пока просто собрались, играют этот турнир, и как пойдет. Вован пока играет как играет. Не могу сказать, что он играет ужасно, но не сказать, что есть какая-то выдающаяся игра. Но сколько он на «тройке» играет? Плюс-минус все видели, что он в пабе с месяц назад начал играть на «тройке».

Fng также заметил, что игровая форма Владимира No[o]ne Миненко может напрямую зависеть от общего настроения коллектива. Если ростер заиграет, что и «тройка» будет показывать отличный перформанс. Баршак завершил мысль, сказав, что Just Error в данный момент просто играют и играют не суперплохо.

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