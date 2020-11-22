Президент UFC Дана Уайт рассказал о будущем чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко.

По словам Уайта, следующим соперником для Шевченко ему видится Джессика Андраде. Он считает, что людям нужен кто-то, кто сможет серьезно напрячь Валентину и подвергнуть ее опасности.

«Андраде не тот боец, с которым можно первые два раунда держать безопасный бой. Она сразу пойдет на тебя, недавно она нокаутировала второго бойца в рейтинге ударом в корпус. Это опасный бой для Валентины. А потом, когда подерется Вейли Жанг, мы рассмотрим и вариант с ней для Валентины», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко одержала победу над Дженнифер Майей в со-главном поединке турнира UFC 255.