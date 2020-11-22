Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг отреагировал на новость об отмене боя с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Все происходит по какой-то причине. Надеюсь, что с тобой и твоей семьей все хорошо. Мы уладим наши дела, когда ты сможеть быть на 100% сосредоточен и готов дать фанатам лучшее шоу, на которое мы способны. До скорого», — написал Стерлинг в своем Twitter.

Россиянин должен быть драться со Стерлингом 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе. Причина отмены боя пока неизвестна.

Ранее стало известно, что поединок между российским чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом отменен. Причина отмены неизвестна.