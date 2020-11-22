Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от своего выступления на Гран-при России.

По словам Алиева, в начале сезона он полз к мечте, так как был лишен возможности тренироваться.

«А сейчас иду и набираю скорость! Я благодарен всем, кто идет со мной, переживая победы и трудности, делясь со мной силой, верой и теплотой! Это моя семья, тренеры, друзья и вы, мои подписчики и болельщики, незнакомые, но такие душевно щедрые! Да, сейчас мы пятые. Но мечта притягивает меня и ничто не остановит на пути к ней! Спасибо за веру и за такой прием!» — написал Алиев в своем Instagram.

Напомним, российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. После короткой программы Михаил Коляда шел третьим, но сумел вырваться на первое место.