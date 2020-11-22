Друг Харитонова и Яндиев извинились друг перед другом и показали это на видео

Экс-боец UFC Адам Яндиев опубликовал видео, на котором он мирится с другим бойцом смешанных единоборств Русланом Абдо.

«Адам, я приношу свои извинения за то, что поступил на самом деле неправильно. Я тебя уважаю», — сообщает Абдо.

«Брат, и ты меня прости, что я распустил свои руки. Я тебя тоже очень уважаю», — отвечает ему Яндиев, после чего бойцы обнимаются.

По словам Яндиева, после того, как он пожал руки с Русланом Абдо, вопрос с ним закрыт.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.

Отметим, Адам Яндиев в ходе конфликта нанес Абдо травмы, в частности перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии Абдо написал заявление в полицию.