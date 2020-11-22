Ещё с начала двухтысячных геймеров причисляли к поздним пташкам, которые могут полночи играть в компьютерные игры и лишь на рассвете выходить из клубов. Десятки часов и ночей напролёт многие проводили в онлайне в любимой игре и долгое время их это не волновало.

С развитием профессионального киберспорта начали подниматься вопросы о чётком графике тренировок для достижения максимальной эффективности и, как следствие, график сна и питания. Сейчас, в 2020 году, сложно представить команду, которая добьётся высоких результатов и будет играть, как коллектив любителей, обставленными пачками чипсов и Coca-Cola.

У каждой крупной организации сейчас есть свои тренировочные лагеря, диетологи, психологи и другой менеджмент, который помогает поддерживать оптимальную форму игроков для достижения максимального успеха. Киберспорт уже давно наравне со спортивными ивентами по числу зрителей, призовых фондов и уровню подготовки каждого участника. Причём, как и везде, у каждого коллектива есть свои хитрости в подготовке к ивенту.

Некоторое время назад, одна небезызвестная команда поделилась в сети информацией о времени сна киберспортсменов, готовящихся к чемпионату, который должен был проходить в другой части света.

За две недели до вылета был составлен жёсткий график отбоя, который каждый день уменьшался на 15 минут и за несколько дней до вылета игроки ложились спать в 19-00 по московскому времени. Это было необходимо для того, чтобы после прилёта в другую страну киберспортсмены не испытывали джетлаг и достойно выступили на турнире.

К еде тоже огромное внимание у менеджмента организаций. На буткемпах, зачастую, привозят порционно на три приёма пищи за день еду, которая имеет все необходимые витамины для работы.

Помимо диеты игроки занимаются в спортивном зале для поддержания оптимальной физической формы. Это необходимо, чтобы у всей команды был общий тонус и больше энергии. Все эти комплектующие очень важны в современном мире киберспорта, ведь уровень турниров и их призовые фонды определённо стоят тех усилий, которые совершают игроки и организации.