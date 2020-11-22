В финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Счет по сетам — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась два часа и 43 минуты, за это время Медведев провел 12 подач навылет, совершил три ошибки на подаче и реализовал один брейк-пойнт из девяти. Его соперник совершил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк из четырех.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.

В групповом этапе россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева, серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана, в полуфинале Медведев победил испанца Рафаэля Надаля.