Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю, СКА обыграл «Амур», «Ростов» победил «Рубин». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.
Валентина Шевченко одолела Майю и защитила титул в наилегчайшем весе
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В со-главном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко одержала победу над Дженнифер Майей.
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи» в 15-м туре РПЛ
В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился футбольный матч между ЦСКА и «Сочи». Команды встречались в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью со счетом 1:1.
СКА и «Амур» забросили друг другу восемь шайб в регулярном чемпионате КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:3.
«Ростов» обыграл «Рубин», Байрамян оформил дубль
В рамках 15-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2.
Бой между Петром Яном и Стерлингом на UFC 256 отменен
Поединок между российским чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом отменен.
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