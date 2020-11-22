Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю, СКА обыграл «Амур», «Ростов» победил «Рубин». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

Валентина Шевченко одолела Майю и защитила титул в наилегчайшем весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В со-главном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко одержала победу над Дженнифер Майей.

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи» в 15-м туре РПЛ

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился футбольный матч между ЦСКА и «Сочи». Команды встречались в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги и сыграли вничью со счетом 1:1.

СКА и «Амур» забросили друг другу восемь шайб в регулярном чемпионате КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:3.

«Ростов» обыграл «Рубин», Байрамян оформил дубль

В рамках 15-го тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2.

Бой между Петром Яном и Стерлингом на UFC 256 отменен

Поединок между российским чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом отменен.