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  • 00:23,  23 ноября 2020
Фигурное катание
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Тренер академии Плющенко о 4-м месте Трусовой: Оступиться не значит проиграть

Тренер академии Плющенко о 4-м месте Трусовой: Оступиться не значит проиграть
Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов поделился мнением о четвертом месте российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве.

«Это именно то, что нужно нам сейчас. Спасибо за теплые слова и поддержку Александры. Оступиться не значит проиграть», — написал Михайлов в своем Instagram.

Отметим, Трусова три раза упала при исполнении четверных прыжков в произвольной программе и не смогла выполнить тройной лутц, набрав в итоге 128,12 балла и заняв в сумме четвертое место с 198,93 баллами.

Лучший результат среди фигуристов группы Плющенко продемонстрировала Алена Косторная, которая завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.

Напомним, российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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