Тренер академии Плющенко о 4-м месте Трусовой: Оступиться не значит проиграть

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов поделился мнением о четвертом месте российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в Москве.

«Это именно то, что нужно нам сейчас. Спасибо за теплые слова и поддержку Александры. Оступиться не значит проиграть», — написал Михайлов в своем Instagram.

Отметим, Трусова три раза упала при исполнении четверных прыжков в произвольной программе и не смогла выполнить тройной лутц, набрав в итоге 128,12 балла и заняв в сумме четвертое место с 198,93 баллами.