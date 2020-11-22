Марченко: В концовке хоккеисты «Амура» начали провоцировать нашу команду

Нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко прокомментировал стычку с игроками хабаровского «Амура» по окончании матча.

По словам Марченко, он не понял, что случилось в концовке, по предполагает, что у игроков «Амура» сдали нервы.

«В концовке они начали провоцировать нашу команду. Хорошо, что мы не поддались. Наш горячий парень Вася Подколзин выскочил, начал разговаривать с соперниками. Случилась небольшая потасовка, но в итоге все мирно уладили и разъехались», – сказал Марченко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:3.