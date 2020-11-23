В матче девятого тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал победу над «Лестер Сити» со счетом 3:0.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Диогу Жота с передачи Эндрю Робертсона на 41-й минуте и Роберто Фирмино с передачи Джеймса Милнера на 86-й минуте встречи. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Лестера» Джонни Эванс.

После девяти матчей команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков. Подопечные Брендана Роджерса располагаются на четвертой строчке с 18 баллами.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 25 ноября дома против «Аталанты» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, «Лестер» одним днем позже в гостях встретится с «Брагой» в Лиге Европы.