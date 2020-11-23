Стало известно, сколько заработал Медведев за победу в Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев заработал более полутора миллионов долларов, став непобедимым чемпионом на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

За факт участия в турнире Медведев получил 153 тысячи, за три победы на групповом этапе он заработал в сумме 459 тысяч долларов, победа в полуфинале принесла Медведеву 402 тысячи, а победа в финале обогатила теннисиста на 550 тысяч. Таким образом, суммарный доход Медведева на Итоговом турнире ATP составил 1,564 миллиона долларов.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.