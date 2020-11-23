В матче восьмого тура итальянской Серии А «Наполи» дома потерпел поражение от «Милана» со счетом 1:3.

В составе россонери дубль оформил Златан Ибрагимович, который отличился на 20-й минуте с передачи Тео Эрнандеса и на 54-й минуте с передачи Анте Ребича. Еще один мяч забил Йенс Хауге на 95-й минуте с передачи Исмаэля Беннасера.

У партенопейцев единственный гол в матче забил Дрис Мертенс на 63-й минуте.

Отметим, на 65-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Наполи» Тьему Бакайоко.

После восьми матчей команда Стефано Пиоли занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 20 очками, подопечные Дженнаро Гаттузо располагаются на шестой строчке, имея в активе 14 баллов.