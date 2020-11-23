«Зенит» поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Петербургский «Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который победил в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.
Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в Instagram фотографию Медведева в клубной футболке.
«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении.
Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.
Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.
В групповом этапе россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева, серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана, в полуфинале Медведев победил испанца Рафаэля Надаля.
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