«Зенит» поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Петербургский «Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который победил в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в Instagram фотографию Медведева в клубной футболке.

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.