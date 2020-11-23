Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 09:29,  23 ноября 2020
Теннис
0

«Зенит» поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

&#171;Зенит&#187; поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
Анатолий Тимощук и Даниил Медведев. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Петербургский «Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева, который победил в финале Итогового турнира ATP в Лондоне.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в Instagram фотографию Медведева в клубной футболке.

«Браво, Даниил! Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.

В групповом этапе россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева, серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана, в полуфинале Медведев победил испанца Рафаэля Надаля.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров