Тим: Не стал бы менять тактику в матче с Медведевым

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP.

По словам Тима, возможно, матч закончился бы иначе, реализуй он брейк-пойнт во втором сете, но это был непростой удар.

Австриец отметил, в целом он считает, что встретились два игрока в отличной форме, и все три сета прошли на классном уровне, хотя есть один удар, о котором Тим жалеет: 2:1 на тай-брейке, когда австриец отлично принял мяч, а потом пробил, по его словам, очень глупый форхенд.

«В третьем сете он сделал брейк, проведя нереальный гейм. Отлично принимал. У меня были шансы выиграть, но он проводил прекрасные розыгрыши. Я бы не стал менять тактику», — сказал Тим, слова которого приводит пресс-служба турнира АТР.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.