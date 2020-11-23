Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 09:29,  23 ноября 2020
Теннис
0

Тим: Не стал бы менять тактику в матче с Медведевым

Тим: Не стал бы менять тактику в матче с Медведевым
Доминик Тим. Фото: https://www.instagram.com/domithiem

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP.

По словам Тима, возможно, матч закончился бы иначе, реализуй он брейк-пойнт во втором сете, но это был непростой удар.

Австриец отметил, в целом он считает, что встретились два игрока в отличной форме, и все три сета прошли на классном уровне, хотя есть один удар, о котором Тим жалеет: 2:1 на тай-брейке, когда австриец отлично принял мяч, а потом пробил, по его словам, очень глупый форхенд.

«В третьем сете он сделал брейк, проведя нереальный гейм. Отлично принимал. У меня были шансы выиграть, но он проводил прекрасные розыгрыши. Я бы не стал менять тактику», — сказал Тим, слова которого приводит пресс-служба турнира АТР.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.

В групповом этапе россиянин одолел представителя Германии Александра Зверева, серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана, в полуфинале Медведев победил испанца Рафаэля Надаля.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров