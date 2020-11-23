Владелец ростовского СКА и известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал о ситуации и «Ростовом».

По словам Басты, у него с Карпиным был конфликт. По мнению рэпера, Карпин – человек очень чувствительный, и Баста относится к нему с симпатией, так как по-другому нельзя к нему относиться. Владелец СКА отметил, позиция была такая: если он выступит на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

«Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько. Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер-наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот», – сказал Баста, слова которого приводит «Матч Премьер».