Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что тест египетского нападающего Мохаммеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат.

По словам Клоппа, с этого момента Салах вполне нормально проходит тестирование.

«Завтра у нас будут тесты УЕФА перед Лигой чемпионов, и я почти уверен, что он будет там. Теперь он может тренироваться с нами завтра, вот и все. В следующие два дня у него будет два теста, так что да, он будет проходить тестирование, как и все мы», — сказал Клопп, слова которого приводит пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13 ноября. В нынешнем сезоне футболист провел за «Ливерпуль» восемь матчей в АПЛ и забил восемь голов. После девяти матчей команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.