«Уфа» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч состоится 23 ноября в Уфе, начало — в 17:00 по московскому времени.

«Уфа»

После 14-ти сыгранных встреч в рамках РПЛ клуб располагается на последней строчки и имеет все семь очков, что, несомненно, является достаточно слабым результатом. В данный момент «Уфа» является претендентом номер один на вылет из элитного дивизиона.

В середине осени команда поменяла главного тренера, теперь главным наставником «Уфы» стал Рашид Рахимов, однако, по прошествии месяца каких-то изменений не произошло. За четыре сыгранные встречи клуб взял всего-лишь одно очко. В защиту тренера можно сказать, что период прошёл ещё небольшой и делать какие-то окончательные заключения ещё рано.

Сперва клуб проиграл против «Локомотива», «Урала» и «Ахмата» и только в предыдущем матче смогли заработать себе хотя бы одно очко, сыграв с ничейным результатом против «Сочи».

«Химки»

У «Химок» после замены тренера, наоборот, дела пошли в гору. После того, как руководить составом стал Игорь Черевченко команда вырвалась на 14 место в РПЛ. Несомненно, для более сильных команд этот результат и результатом то не назовёшь, но для «Химок» это уже достижение.

Помимо успехов на игровом поле, трансферная составляющая тоже вышла достаточно успешной. Клуб приобрёл Идову, Глушакова, Могилевца и Мирзова.

Предыдущий тур прошёл для футболистов успешно и они обыграли «Рубин» со счётом 2-0, как раз именно новые игроки и забили по голу.

Прогноз и ставка

На «Химки» можно поставить за 2.90, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Уфы» — за 2.72.

Эксперты считают, что коэффициенты на данное событие завышены и есть смысл взять общую победу «Химок». Исходя из аналитики, новый тренер сдвинул с одной точки коллектив. Аналитики предлагают рассмотреть прогноз победу «Химок» с коэффициентом 2.90.