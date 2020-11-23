На понедельник, 23 ноября, в России зафиксирован 25 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 2 114 502. Об этом сообщает официальный портал Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день 466 517 россиян находятся в активной стадии заболевания. За последние сутки скончался 361 пациент, за всё время пандемии умерло 36 540 граждан России. 16 002 человека выписаны по выздоровлению за минувшие 24 часа, всего 1 611 445 россиян успешно преодолели COVID-19.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: в столице насчитывается 6 866 новых случаев. На втором месте идет Санкт-Петербург — в городе добавилось 2 926 заболевших. В Московской области 971 новый пациент, в Нижегородской — 447.