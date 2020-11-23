Стало известно расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

Этап стартует 27 ноября мужским и женским спринтами классическим стилем, 28 ноября состоится раздельный старт у женщин классическим стилем на 10 км и раздельный старт у мужчин классическим стилем на 15 км. 29-го числа состоятся гонки преследования у мужчин и женщин на 15 и 10 км, соответственно.

Ранее стал известен состав национальной команды России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в финской Руке.

Женскую сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин и Ермил Вокуев.