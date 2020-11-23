Французская команда Team Vitality совершила волевую победу в гранд-финале IEM Beijing Online 2020 по CS:GO, обыграв российский коллектив Natus Vincere со счётом 3:2, вернувшись со счёта 0-2. Команда Дана apEX Мадесклера заработала 60 тыс долларов.

Nuke: Natus Vincere 16 — 5 Vitality

16 — 5 Dust2: Natus Vincere 16 — 12 Vitality

16 — 12 Overpass: Natus Vincere 6 — 16 Vitality

6 — 16 Inferno : Natus Vincere 9— 16 Vitality

9— 16 Mirage: Natus Vincere 8 — 16 Vitality

Лучшим игроком матча стал украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, сыгравший с рейтингом 1.47 с KD 118-70. Во французском коллективе лучшим стал 19-летний новичок Набил Nivera Бенрлитом, однако он сыграл всего на двух картах в полной BO5 встречи.

Хуже всего на IEM Beijing Online 2020 показали себя fnatic, заняв 13-16 место. Кроме шведской команды на последних местах также расположились ENCE, North и OG.

На полуфинальной стадии остановились два европейских коллектива G2 и Complexity, что является достойным результатом.

Игрок команды «Рождённые Побеждать» Александр s1mple Костылев прокомментировал поражение в гранд-финале, отметив, что сложно принять очередной проигранный финал.

Ещё одно поражение со счётом 2:3, GGWP, Team Vitality, поздравляю! Сложно принять, что мы проиграли в ещё одном финале. Пока мы не заслуживаем победить в нём. Спасибо всем за поддержку.

Капитан команды Team Vitality Дан apEX Мадесклер также поделился своими мыслями, относительно финала турнира. Киберспортсмен заявил, что очень много работал над собой и гордится своей командой.

Эта победа — что-то особенное. Вы не представляете, как я трудился начиная с марта, когда стал капитаном команды. Сколько работы мы проделали вместе с персоналом клуба и игроками, чтобы достичь этой победы. Сегодня я горжусь своей командой.

Vitality, после победы на чемпионате, также получили слот на IEM Global Challenge 2020 и денежный приз, а NAVI 30 тыс долларов.