Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Даниила Медведева стать первой ракеткой мира в следующем году.

По словам Кафельникова, ему сложно сказать, сможет ли Медведев уже в 2021 году стать первой ракеткой мира, но потенциал для этого есть. Кафельников считает, что Надаль уже начинает сдавать позиции, и игра Джоковича тоже оставляет желать лучшего. Экс-теннисист отметил, что особенно от игры Джоковича он ждал большего, а Надаль потерял в физике.

«Это объяснимо, это возраст, ты не можешь в 36 лет бегать, как ты это делал в 22-24. Время берет свое. Поэтому в этом плане у Медведева, безусловно шанс есть. Почему бы ему не стать третьим теннисистом, который займет пьедестал мирового рейтинга?» — сказал Кафельников, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в финальном матче Итогового турнира АТР в Лондоне российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.

Таким образом, Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир АТР.