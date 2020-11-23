Игрок команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев рассказал свои мысли относительно поражения в гранд-финале IEM Beijing 2020 Online по CS:GO, в котором его команда проиграла со счёта 2-0 против французского коллектива Team Vitality.

Не вешайте нос, настоящие фаны. Мне как больно, но даже я знаю, что мы можем играть лучше.

Болельщики поддержали киберспортсмена в комментариях и пожелали ему не вешать нос, так как впереди ещё множество турниров, на которых «Рождённые Побеждать» могут показать отличный перфоманс и наконец выиграть долгожданный кубок.

Лучшим игроком матча стал украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, сыгравший с рейтингом 1.47 с KD 118-70. Во французском коллективе лучшим стал 19-летний новичок Набил Nivera Бенрлитом, однако он сыграл всего на двух картах в полной BO5 встречи.

IEM Beijing Online 2020 для Европы проходил с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыгрывали между собой $150 тыс., а также слот на Intel Extreme Masters Season XV — Global Challenge.