На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС были рассмотрены решения арбитра, принятые в матче 14-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром».

Как сообщается на сайте РФС, все решения арбитров в 14-м туре РПЛ, кроме одного, были правильными. Речь об эпизоде с не назначенным пенальти в матче «Зенит» — «Краснодар», когда на 56-й минуте Владимир Москалев не указал на 11-метровую отметку в сторону краснодарцев.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Краснодара» № 4 Александр Мартынович совершает касание ногой нападающего «Зенита» в опасной для соперника манере, сыграв в мяч. Футболист, принимая решение играть ногой в мяч на уровне плеча или головы, берет на себя дополнительный риск, поскольку рядом может находиться другой игрок. Факт легкого касания ногой головы соперника является нарушением Правил игры, и защитник «Краснодара» должен быть наказан назначением 11-метрового удара», — гласит заявление на сайте РФС.

Напомним, команды встречались в рамках 14-го тура чемпионата России, хозяева одержали победу со счетом 3:1.