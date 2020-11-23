ФФККР: Произвольную программу Трусовой на Гран-при хочется просто забыть

Федерация фигурного катания на коньках России прокомментировала выступление Александры Трусовой на Гран-при России в Москве.

Как сообщает ФФККР, прокат произвольной программы Александры Трусовой хочется просто забыть. Отмечается, что фигуристка занимала третье место после короткой программы и надеялась в произвольной исправить ситуацию, как это уже случалось на предыдущих стартах.

Но четверные в этот вечер не пошли – ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится 6 дидакшен. Однако стоит отметить, Трусова заявила в произвольной самый сложный контент из того, что планировали катать все участники московского этапа», — гласит сообщение ФФКР.

Отметим, Трусова три раза упала при исполнении четверных прыжков в произвольной программе и не смогла выполнить тройной лутц, набрав в итоге 128,12 балла и заняв в сумме четвертое место с 198,93 баллами.