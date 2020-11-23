Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матче четвертого тура группового этапа между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом».

Главным арбитром встречи станет словенец Славко Винчич. Ассистировать Винчичу будут его соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый рефери — словенец Раде Обренович. За ВАР на матче будут отвечать немцы Бастьян Данкерт и Бибиана Штайнхаус.

Отметим, в мае этого года Винчича арестовывали по обвинениям в незаконном владении оружием и хранении наркотиков. Словенский судья и еще 25 человек были задержаны в борделе в компании девяти проституток, однако Винчичу не было предъявлено никаких уголовных обвинений.

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится 25 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.